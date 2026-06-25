Ciudad de México, a 25 de junio de 2026.- Con el compromiso de seguir fortaleciendo el movimiento que transformó la vida pública del país y con la convicción de que Michoacán debe contribuir a la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, Fabiola Alanís formalizó su participación en el proceso interno de Morena para la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía.

➡️ Se registra Fabiola Alanís para coordinar la defensa de la Transformación y la soberanía en Michoacán.@FabiolaAlanis_S @ConsejoNMorena pic.twitter.com/EtASKh2b57 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 25, 2026

Al realizar su registro, destacó que este proceso representa una oportunidad para fortalecer la organización territorial del movimiento, respaldar el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consolidar la presencia de Morena en cada comunidad, colonia, barrio y municipio de Michoacán.

“Somos parte de un movimiento histórico que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza con firmeza y visión la Presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán nos corresponde defender esa continuidad, fortalecerla y llevarla a cada rincón de nuestro estado”, expresó.

Fabiola Alanís subrayó que la principal tarea del momento es organizar al pueblo, fortalecer los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía para informar, escuchar y acompañar las causas de la gente.

Recordó que su trayectoria política está ligada a las luchas democráticas y sociales de la izquierda mexicana, así como a la fundación de Morena, movimiento del que forma parte desde sus orígenes.

“Venimos de la defensa del voto, de las luchas por la democracia, de la defensa de nuestros recursos nacionales y de la construcción de Morena. Nuestra aspiración nace de más de tres décadas de trabajo honesto, cercano a la gente y comprometido con las causas populares”, señaló.

Asimismo, destacó que defender la Transformación también implica defender la soberanía nacional, el derecho de México a decidir libremente su destino y la protección de los derechos de las y los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos.

“Desde Michoacán vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional con organización popular, conciencia, participación y unidad. La fuerza de nuestro movimiento radica en el pueblo y en su capacidad de mantenerse organizado frente a cualquier desafío”, afirmó.

Fabiola Alanís manifestó plena confianza en el proceso interno de Morena y en el método de encuesta como mecanismo democrático para escuchar la voluntad popular.

“Morena es un movimiento que escucha al pueblo. Vamos a participar con serenidad, con respeto a las reglas, con honestidad y con plena confianza en que la decisión de la gente fortalecerá a nuestro movimiento”, sostuvo.

La también fundadora de Morena destacó que México vive un momento histórico bajo el liderazgo de la primera mujer Presidenta del país, lo que abre una nueva etapa para la participación de las mujeres en la vida pública.

“Es tiempo de mujeres. La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia representa una conquista histórica para millones de mexicanas. Estamos convencidas de que Michoacán también está listo para seguir haciendo historia y para consolidar un liderazgo comprometido con el bienestar, la justicia social y la transformación”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia y simpatizantes de Morena a privilegiar la unidad, actuar con responsabilidad política y mantener como prioridad la consolidación del proyecto transformador que hoy respalda la mayoría del pueblo mexicano.

“Por el bien de Michoacán, respaldamos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, promovemos la unidad de Morena y junto al pueblo seguiremos defendiendo la Transformación y la soberanía nacional. Lo importante es el movimiento, lo importante es el pueblo y lo importante es que la transformación continúe”, concluyó.