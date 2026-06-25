Ciudad de México a 25 de junio de 2026. – El diputado federal con licencia y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, formalizó este jueves su registro para participar en la encuesta que definirá al coordinador o coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación (4T) en Michoacán, de cara al proceso electoral por la gubernatura en 2027.

El registro se llevó a cabo en la Ciudad de México, junto con las y los aspirantes de Michoacón. Previamente, Núñez Aguilar solicitó licencia indefinida a su cargo como legislador federal, tal como lo anunció el pasado lunes.

“Tanto la dirigencia nacional del Verde como yo mismo determinamos participar en la encuesta que se lanzará para dirigir los trabajos de la Cuarta Transformación”, declaró Núñez Aguilar.

El líder ecologista destacó el crecimiento del PVEM en la entidad, lo que lo posiciona como la segunda fuerza política en el Congreso del Estado, con más de 20 alcaldías, más de cien regidoras y regidores, y una estructura con más de cien mil afiliados. “Esto nos permite sentirnos sólidos, fuertes”, afirmó.

Núñez Aguilar subrayó que aspirar al gobierno de Michoacán requiere “conocer todo el territorio michoacano” y aseguró sentirse preparado, fuerte y respaldado por su partido. Reconoció el trabajo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en materia de finanzas y gobernabilidad, pero señaló que aún hay retos importantes, especialmente en seguridad.

“Hay que darle continuidad a lo que se ha hecho bien y mejorar lo que se tiene como grandes retos”, puntualizó.

Con este registro, Núñez Aguilar se suma a la contienda por la coordinación de la 4T en Michoacán, con miras a representar a la coalición PVEM-Morena-PT en las urnas en 2027.