Video | Se hunde una Canoa en la Huasteca Potosina con varios turistas arriba.

En el video compartido a través de TikTok por el usuario BMG Tours, podemos ver a un grupo de turistas a bordo de una canoa en la Huasteca Potosina. En las imágenes se pueden distinguir al menos 20 personas, las cuales usan sus chalecos salvavidas, ya que gracias a los chalecos que las personas son capaces de ponerse a salvo, como se pudo ver en fechas recientes.

#VideoViral | Canoa se hunde en la Huasteca Potosina con al menos 20 turistas a bordo; Musicalizaron la escena en el Titanic. 👇🏻😅 pic.twitter.com/ohYQwQ2R5K — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 7, 2023

A pesar de que todos gritan y se asustan por los hechos, todos los tripulantes están bastante seguros con todos los aditamentos de seguridad que les permitirá regresar a tierra e intentarlo cuantas veces sea posible, hasta que sean capaces de navegar como todos los demás turistas que se ven en la zona.

Todos los tripulantes pudieron regresar sanos y salvos a tierra firme e intentar de nuevo el abordar la canoa. No obstante, el pequeño incidente quedó grabado en la memoria de todos y fue musicalizado con la canción de My heart will go on de Céline Dion, más conocida por ser parte del soundtrack de Titanic.



Actualmente el video acumula más de 169 mil ‘me gusta’, mil 766 comentarios y más de tres millones de visualizaciones.

La huasteca potosina es uno de los lugares más visitados de toda la República año con año, debido a sus maravillosos paisajes al encontrarse entre ríos, montañas y cascadas donde puedes practicar algunos deportes como el canotaje, ya sea individual o en grupo, siempre con todos los elementos de seguridad necesarios.