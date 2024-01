Video | Santa Fe Klan habla sobre el video con Xóchitl Gálvez “ni sabia quien era”

El 13 de enero Xóchitl Gálvez presentó un video donde presume un encuentro con Santa Fe Klan, quien le deseó “mucha suerte” a la candidata.

Sin embargo, a días de ser publicado el video, la reportera Magaly Ortiz compartió las declaraciones del famoso rapero, donde aseguró que él apoya a “quién apoya al barrio”.

“Ah no, ni sabía quién era. No pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’. Es que yo no sé de esto. No yo no sabía”, manifestó el rapero.

#Video | Santa Fe Klan habla sobre su vídeo con @XochitlGalvez "ni sabía quién era" dice el rapero pic.twitter.com/KwY5tiacgX — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 20, 2024

Los internautas comenzaron a debatir sobre la veracidad de las palabras del rapero y la candidata, unos defienden a Santa Fe, sus argumentos es que se le ve incomodo en el vídeo. Por otro lado, aseguran que simplemente se deslindo porque sabe que tomar un bando político siendo un cantante le puede traer consecuencias, como que lo dejen de seguir y hate.