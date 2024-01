Video | AMLO pide a Azucena Uresti explicar “las circunstancias” que la hicieron dejar Milenio

La noche de ayer viernes 19 de enero, Azucena Uresti, periodista de Milenio desde hace 20 años y conductora del noticiero Azucena a las 10, se despidió de dicha empresa.

Durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida, los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario #AzucenaALas10 Escribió vía X

Solo bastaron estás palabras para desatar las, hasta ahora, teorías de los internautas, las cuales acusan al Presidente de la Republica sobre la censura de Azucena.

Ante los ataques no solo al presidente, sino también a Milenio, este ultimó lanzo un comunicado en el que resalta lo siguiente:

“La periodista nos comunicó que en los próximos días asumiría la conducción de u programa de matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional, Le deseamos éxito.”

A pesar de dicho comunicado, las personas siguen aferradas a la idea de un complot entre el dueño de Milenio, Francisco Gonzales y Andrés Manuel López Obrador.

Ante las acusaciones, Andrés Manuel no se quedó callado y en conferencia de prensa en Durango habló sobre esto y aseguró que no esta relacionado:

“No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libres de las ideas”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno no es igual a la pasadas administraciones que, dijo, censuraban a periodistas.

“Me gustaría que esta periodista Azucena (Uresti) que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora, ojalá y que hablara”.

#Video | 🎥Ante las sospechas de censura por la salida de @azucenau (Azucena Uresti) de #Milenio, AMLO le pide a la periodista que explique "las circunstancias", asegurando que él no tuvo que ver pic.twitter.com/l1jdABJPKi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 20, 2024

Además también menciono lo siguiente:

“Si le hablara a Azcárraga para que censure a Joaquín López Dóriga o le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro, me la pasaría hablando mucho. No, aquí hay libertad completa no somos iguales”, finalizó el mandatario.