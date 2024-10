Video | Rubén Rocha Moya niego saber sobre relación entre Cuén Ojeda y “El Mayo” Zambada

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó este lunes 21 de octubre negó estar enterado de la posible relación entre el político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García.

Rocha Moya declaró que Cuén Ojeda no hizo señalamientos sobre esta posibilidad de encuentros con “El Mayo”, posiblemente por la falta de confianza entre el Gobernador y el fundador del Partido Sinaloense.

“No la conocía. No sabía yo de esa relación. Nunca me platicó nada al grado de que yo pudiera tener una idea de una relación estrecha con el señor Zambada, que dijo que tenía amistad desde hace años. A lo mejor no me tuvo la confianza suficiente para platicarme, tendría razón”, expresó el mandatario.

"No tengo opinión, la opinión mí no vale, puede verse"



Dijo el gobernador de Sinaloa, @rochamoya_, sobre el montaje de la @FiscaliaSinaloa sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén y el secuestro de "El Mayo" Zambada. pic.twitter.com/2INF1fLl9I — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 21, 2024

Recordemos que Cuén Ojeda fue asesinado el pasado 25 de julio en Culiacán, misma fecha en la que fue detenido “El Mayo” y la versión de la Fiscalía General de la República apunta que el político fue asesinado en el mismo lugar en el que estuvo Zambada en la finca Huertos del Pedregal.

La defensa de Zambada García publicó una declaración escrita en la que aseguró que el día de su detención fue a una reunión con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor Melesio Cuén Ojeda.