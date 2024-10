Video | Dodgers y Yankees se enfrentan en la Serie Mundial después de 43 años

El Clásico de Otoño en donde se enfrentarán los New York Yankees contra Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial de la MLB 2024 es un duelo que no se daba desde 1981, época en la que brilló el legendario Fernando Valenzuela.

Ambos equipos se enfrentan en este duelo después de 43 años y 11 Clásicos de Otoño, en donde la balanza se inclina hacia Los Bombarderos del Bronx, quienes tienen ocho victorias sobre tres de los angelinos.

¡TENEMOS SERIE MUNDIAL! 🤩⚾



Los Angeles Dodgers lograron la proeza y disputarán el Clásico de Otoño contra New York Yankees, luego de derrotar en el sexto juego a New York Mets, por 5 carreras a 10, con dos home runs clave de Will Smith y Tommy Edman pic.twitter.com/djSehL3NUX