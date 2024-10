La democracia en Latinoamérica. El análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

La democracia en Latinoamérica

Yurisha Andrade Morales*

Latinoamérica es el conjunto de 21 países que abarcan una superficie de poco más de veinte millones de kilómetros cuadrados, el 13.5% de la superficie total del planeta y que surgieron por el mestizaje de pueblos originarios con colonias europeas provenientes, esencialmente, de España, Portugal y Francia durante el siglo XVI. Se trata de una de las regiones de mayor riqueza cultural, geográfica y demográfica del mundo, con niveles de desarrollo diferenciados, con procesos históricos distintos y con regímenes políticos diversos.

​En esta ocasión comparto una reflexión sobre la satisfacción que las personas expresan sobre el funcionamiento de nuestras democracias. Me apoyoen datos que presenta la Corporación Latinobarómetro en el Informe Anual correspondiente al año 2023 que, más adelante, será importante confrontar con los resultados que arroje el estudio anual 2024, luego de los procesos electorales recientes. Así, el año pasado, de la población encuestada en 18 países de la región, el 48% apoya la democracia, 15 puntos menos que en 2010, aumentando el grupo de personas a quienes les da lo mismo un régimen democrático que uno populista u autoritario, resaltando que “El autoritarismo se ha ido validando poco apoco, en la medida que no se le condena, ni se sabe bien cuál es el umbral donde un país deja de ser democrático” (https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp,sección Informes Anuales 2023, pág. 18).

​Para Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia es un indicador que alude al desempeño de los gobiernos y que no tiene relación con el tipo específico de régimen político que se tenga. En 2018 apenas alcanzó un 24%, el porcentaje más bajo en la historia; en 2023 se recupera ligeramente creciendo al 28%, lo cual significa que menos de un tercio de la población está satisfecha con la democracia. Estos datos obligan a reflexionar por qué en algunos casos los ciudadanos acuden a votar por las alternativas que ofrece la oposición al oficialismo y por qué en otros casos el voto mayoritario refrenda las opciones de los gobiernos en turno.

En el Informe se sostiene que “…la insatisfacción con la democracia aumentó en 2018 a un récord histórico de un 72% para experimentar una ligera disminución de tres puntos… en 2023, cuando llega al 69%... Si el apoyo a la democracia es del 48% y la insatisfacción del 69%, hay más insatisfechos que demócratas. Además, casi no existen los demócratas insatisfechos: sí existeninsatisfechos indiferentes al tipo de régimen político y aquellos que aceptarían elautoritarismo. Estos insatisfechos son el contingente más abierto al populismo y elautoritarismo, un 21% de los latinoamericanos, uno de cada cinco” (pág. 36).

Llama la atención que El Salvador es el país de la región que registra mayor satisfacción con la democracia, donde 64% de los encuestados están conformes; le siguen Uruguay con el 59% y Costa Rica con el 43%. En el extremo contrario, hay seis países cuya satisfacción es menor a 20 puntos porcentuales: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela; mientras que Perú, registraapenas el 8%.

El estudio también revela que los latinoamericanos satisfechos con su democracia son muy pocos y que es el perfil sociodemográfico lo que hace la diferencia. Los más satisfechos son los hombres, 30%; y quienes se ubican en lasclases sociales altas un 33%. No obstante, “La educación y la edad no hacen una diferencia concluyente, pero sí se confirma que quienes más apoyan a la democracia… están más satisfechos. Entre ellos, quienes tienen educación superior (30%) y 61 años o más (33%) … El perfil de la insatisfacción es inverso para la clase social y el sexo. Las mujeres (70%) y quienes se ubican en la clase baja (72%) son los más insatisfechos. Sin embargo, los que tienen educación media (72%) y tienen entre 26 y 40 años de edad, son los más insatisfechos. Esto significa que la educación y la edad no tienen un impacto conclusivo” (pág. 40).

En suma, considero que la revisión de los Informes que presenta Latinobarómetro son de gran utilidad para analizar la situación que prevalece en nuestras democracias; sobre todo, para revisar los comportamientos del electorado en las urnas, cómo está su nivel de aceptación sobre la actuación de las instituciones y las reglas del juego, por qué apoyan a una opción política o a otra; sobre todo, para saber cuál es su valoración sobre los gobiernos que emergen de las urnas y si las elecciones permiten, o no, la integración de buenos gobiernos.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade