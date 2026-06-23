Tzintzuntzan, Mich.- Martes 23 de junio de 2026.- Una camioneta del Ejército Mexicano volcó cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Quiroga, accidente que dejó al menos siete militares lesionados, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video 🚨 Reportan saldo de 7 militares heridos tras aparatosa volcadura de camioneta del Ejército, en la Morelia-Quiroga. ⚠️👨🏽‍🏭 pic.twitter.com/RyUGlveCGM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 23, 2026

El percance ocurrió durante la mañana de este martes, aproximadamente en el kilómetro 37 de la citada vialidad, cerca de la comunidad de Atzimbo, perteneciente al municipio de Tzintzuntzan.

El hecho generó importante congestionamiento vehicular en la zona, debido a que varias unidades castrenses acudieron al lugar para brindar apoyo y auxiliar a sus compañeros.

Los elementos heridos fueron atendidos por paramédicos y canalizados a un hospital para su adecuada valoración médica. Por su parte, agentes de Tránsito realizaron el peritaje respectivo para determinar las causas del incidente y solicitaron el apoyo de una grúa, con el objetivo de retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el área.

AGENCIA RED 113