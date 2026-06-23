Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2026.- “La salud mental es fundamental para el bienestar, el aprendizaje y el desempeño cotidiano, por lo que es importante atender oportunamente cualquier malestar emocional”, señaló la coordinadora del Centro Integral de Intervención Psicológica (CIIP) de la Facultad de Psicología, Victoria González Ramírez.

En este sentido, comentó que la dependencia académica pone a disposición de la comunidad universitaria y de la población en general los servicios del CIIP, a través del cual se brinda psicoterapia individual y familiar, así como evaluaciones psicológicas para niñas, niños y adolescentes relacionadas con ansiedad, depresión, algunos problemas de aprendizaje y TDAH.

La académica precisó que la atención es proporcionada por profesionales capacitados egresados de la licenciatura y de la maestría en Psicología, quienes son supervisados por especialistas con amplia experiencia, tras señalar que el servicio está dirigido principalmente a la comunidad nicolaita, pero también está abierto al público en general con cuotas accesibles.

La profesora investigadora comentó además que, debido a la creciente demanda de estos servicios, la Facultad de Psicología ha dado impulso también al Programa de Acompañamiento Psicológico (PAP), con la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional de la UMSNH, para llevar atención gratuita a las dependencias nicolaitas y acercar estos servicios a más estudiantes universitarios.

Finalmente, invitó a las personas que lo requieran a que acudan directamente al CIIP ubicado en la Facultad de Psicología y soliciten una cita para recibir ayuda profesional, “el malestar emocional no pasa solito y si no se atiende a tiempo puede ir creciendo, una atención oportuna puede mejorar significativamente su calidad de vida”, sostuvo.