Salvador Escalante, Mich.- Jueves 23 de julio de 2026.- Un enfrentamiento entre grupos criminales rivales se registró durante la madrugada de este jueves en el municipio de Salvador Escalante, hecho que aparentemente no dejó personas lesionadas ni fallecidas. Como resultado de la confrontación, los involucrados abandonaron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, informaron autoridades policiales.

#Video | Reportan fuerte enfrentamiento armado entre grupos criminales en Santa Clara del Cobre; hay tres vehículos asegurados #Michoacán pic.twitter.com/ekYtSmDNFT — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 23, 2026

Disparos alertan a los pobladores

Trascendió que las ráfagas de disparos de arma de fuego se escucharon durante varios minutos, situación que alarmó a los habitantes de la zona, quienes realizaron reportes al número de emergencias 911.

Ante la situación, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo para restablecer el orden público y ubicar a los responsables de la balacera.

No hallaron a los perpetradores

Posteriormente, los elementos de seguridad arribaron a la colonia El Chicharrón, ubicada en la población de Santa Clara del Cobre, donde localizaron tres camionetas sin ocupantes en la esquina de las calles Generalísimo Morelos y Francisco Zarco.

Las unidades abandonadas por los delincuentes

Las unidades aseguradas corresponden a una camioneta Ford F-250 de color negro, con placas de circulación NP-1691-A; una Chevrolet Tahoe negra con blindaje artesanal y sin placas de circulación, la cual contaba con reporte de robo; así como una Honda CR-V roja, con matrícula PRG-125-A, también con reporte de robo. Todas con impactos de proyectiles.

Quedaron regados casquillos percutidos

Los uniformados aseguraron los vehículos y solicitaron el apoyo de grúas para retirarlos del sitio y ponerlos a disposición de la instancia competente.

En el área se apreciaron algunas fachadas de viviendas dañadas por impactos de bala, además fueron encontrados diversos casquillos percutidos, indicios relacionados con el hecho de violencia, los cuales serían integrados a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se realizaron recorridos de vigilancia en distintos puntos de Santa Clara del Cobre y comunidades cercanas, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

AGENCIA RED 113