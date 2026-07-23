Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2026.– La presidenta estatal interina del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, instituciones y actores públicos a cerrar filas en defensa de la estabilidad institucional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a garantizar certeza rumbo al proceso electoral 2026-2027.

Lo anterior, luego de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una decisión que, señaló, ocurre a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral en el que se renovarán diversos cargos de elección popular.

“Respetamos las resoluciones de las autoridades electorales y confiamos en el Estado de Derecho. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la situación que enfrenta el Instituto Electoral de Michoacán. Hoy más que nunca necesitamos instituciones sólidas, estables y con plena capacidad y experiencia para organizar un proceso electoral que brinde certeza y confianza a la ciudadanía”, afirmó García Reyes.

La dirigente estatal sostuvo que la fortaleza de la democracia depende de instituciones electorales autónomas, imparciales y con la legitimidad necesaria para conducir cada etapa del proceso electoral.