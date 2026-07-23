Uruapan, Mich.- 23 de julio de 2026.- Cinco menores de edad resultaron heridos al colapsar una cama elástica durante la fiesta patronal del Barrio La Magdalena, en este municipio de Uruapan.

El hecho se registró anoche a unos metros del templo, incidente que movilizó a paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes atendieron a las víctimas.

Cuatro menores resultaron con algunas contusiones menores y fueron atendidos en el lugar, mientras que una niña fue trasladada al Hospital Regional debido a que presentaba posible fractura de una extremidad izquierda.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el colapso de la estructura, lo cual es investigado por autoridades de Protección Civil Municipal encargadas de garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos patronales.

AGENCIA RED 113