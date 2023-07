VIDEO | ¡Reencuentro en Londres! Shakira y Lewis Hamilton se unen nuevamente en una destacada fiesta

Surgen continuamente indicios de que Shakira y Lewis Hamilton aprovechan cada oportunidad para estar juntos, lo que ha generado numerosos rumores sobre un posible romance entre ellos. Recientemente, estas celebridades fueron avistadas en una fiesta en la ciudad de Londres.

Según informes del medio The Sun, una persona estuvo presente en el bar conocido como Tape London, donde se encontraban Shakira y Lewis Hamilton en compañía de algunos amigos. Aunque no se mostraron muestras de afecto en público por parte de las celebridades, no se pudo evitar notar la alegría que irradiaban.

“Estaban juntos en una exclusiva mesa VIP del lugar, y se pudo ver a Shakira inmersa en una conversación con Lewis, así como con varios miembros de su séquito”, comentó la fuente.

De acuerdo con la misma fuente, Shakira abandonó el bar en las primeras horas de la madrugada, sin que Lewis Hamilton la acompañara.

“Alrededor de las 3:30 a.m., Shakira decidió dar por finalizada la noche y fue recogida por un conductor para regresar al Hotel Café Royal”, reveló el informante.

Esta pareja ha sido vista junta en varias ocasiones, y la primera vez que llamaron la atención fue en Miami, poco después de la carrera de Fórmula 1 en esa ciudad.

Unas semanas más tarde, Shakira fue vista en el Gran Premio de Fórmula 1 en España y luego acudió a un restaurante con el piloto y algunos amigos en común.

Recientemente, tras finalizar sus compromisos en la Semana de la Moda en Francia, la cantante colombiana aprovechó su estancia en Europa para presenciar una carrera de Fórmula 1 en Londres. Aunque no compartió ninguna foto en sus redes sociales, las cámaras de la transmisión del evento captaron a Shakira, lo que llevó a muchos a asumir que estaba allí para apoyar a Lewis Hamilton.

Estos encuentros continúan alimentando los rumores de un posible romance entre ellos. ¿Será que su amistad se está convirtiendo en algo más? Solo el tiempo dirá.