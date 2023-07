Video | Lucerito Mijares sufre fractura en el tobillo justo antes de su debut en ‘El Mago’; conoce los detalles del incidente

Hace algunas semanas se anunció que Lucerito Mijares sería la estrella principal en la obra de teatro “El Ilusionista”. Sin embargo, en el día del tan esperado estreno, las cosas no salieron como se habían planeado. Minutos antes de salir al escenario, la hija de Manuel Mijares se fracturó el tobillo.

El 11 de julio se llevó a cabo el estreno de “El Ilusionista”, en la cual Lucero Mijares interpreta el papel de Dorothy. A pesar de que todo parecía indicar que sería una noche sin contratiempos, la famosa sufrió una lesión en el tobillo apenas diez minutos antes de que comenzara la función.

Instantes antes de iniciar la obra, Juan Torres, el productor del espectáculo, informó al público que Lucerito Mijares había sufrido una fractura de tobillo y que, tras una evaluación médica, se le autorizó a salir al escenario.

Juan Torres informó que Lucero Mijares se fracturó el tobillo, aún así ofreció su función de estreno.#ElMagoTheWiz pic.twitter.com/WrTsJCyJ9v — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) July 12, 2023

“Con el permiso del médico, e incluso con su iniciativa, quien nos sugirió que ella podría realizar la función sin apoyar el pie. Nos dijo: ‘¿Por qué no hace la función en silla de ruedas o con muletas?’ El equipo creativo tomó la decisión de hacerlo posible”, anunció Torres.

Lucerito Mijares llevó a cabo la obra con un yeso en el tobillo y se movió por el escenario con la ayuda de un patín. Al finalizar la función, la famosa salió en muletas y recibió una ovación de pie por parte del público.

En las redes sociales, muchos han destacado la profesionalidad de Lucero Mijares, ya que fácilmente podría haber cancelado el estreno para evitar esfuerzos con su pie lesionado.

¿Cómo ocurrió la fractura de tobillo de Lucerito Mijares? Durante una conferencia de prensa, Lucerito Mijares, acompañada por sus padres, se dirigió a los medios y explicó cómo se produjo el incidente.

“Fue un tropiezo mientras subía las escaleras aquí en el teatro. Estaba a punto de comenzar la función a las 5, y a las 4:50 me caí. Mi pie resbaló hacia un lado, escuché un crujido y pensé: ‘estoy en problemas’. No podía apoyarlo correctamente, me dolía mucho, pero la función tenía que continuar. Con la adrenalina, a pesar del dolor intenso, tuve que fingir que todo estaba bien”, relató la cantante.