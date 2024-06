Video | Poder Judicial reduce condena a Diego Urik, feminicida de Jessica González Villaseñor; la familia exige justicia

Morelia, Mich., 10 de junio de 2024.- Después de que el Magistrado, Alejandro Bribiesca, redujera la condena del feminicida, Diego Urik, de 50 a 43 años de prisión, esta mañana la familia de la víctima, la maestra Jessica González Villaseñor, se manifestó en el Poder Judicial, para fijar postura en contra de esta acción del Poder Judicial en Michoacán.

#Video | Poder Judicial reduce la condena a #DiegoUrik, feminicida de #JessicaGonzálezVillaseñor; la familia se manifiesta y exige justicia #Morelia #Feminicidio



Video: Omar Magaña pic.twitter.com/iVwj9gQQpe — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 10, 2024

En la lona instalada en la “Anti Monumenta”, en Las Tarascas de Morelia, se puede leer lo siguiente:

MIS DERECHOS NO LES IMPORTARON, ME V1OLÓ, ME M4TÓ A MÁS DE 30 GOLPES DIRECTO EN LA CARA, ME ROBÓ, ME QUITÓ MIS SUEÑOS DE LA FORMA MÁS CRUEL Y TODO ESO NO LES ALCANZÓ PARA UNA PENA MÁXIMA.

HOY SOY SOLO UNA CARPETA PARA EL ESTADO. ¡QUE VERGÜENZA SUS LEYES!

¿QUÉ MÁS TE TIENE QUE PASAR PARA TENER JUSTICIA?

De acuerdo con la familia de Jessica, hay más de 120 pruebas con las que se comprueba la culpabilidad de Diego Urik en la muerte de la joven, la cual de acuerdo a la FGE, murió de más de 30 golpes y de un brutal abuso sexual, a manos del feminicida.

Recordar que el 15 de febrero de 2023, en audiencia pública del juicio oral derivado

de la causa penal 1404/2020, un juez del sistema penal acusatorio y oral de la región

Morelia del Poder Judicial de Michoacán, impuso una pena de 50 años de prisión a

Diego U.M.M por el feminicidio de Jessica G.V., acontecido en 2020.

TE PUEDE INTERESAR: