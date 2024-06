Video | El Castillo de Chapultepec se alía con ‘House of the Dragon’ y apoya a Rhaenyra Targaryen

El castillo de Chapultepec pone sobre sus magníficas torres la bandera del Concejo Negro, dejando claro su apoyo a la Reina Rhaenyra en la inminente guerra civil que se avecina en Westeros.

Esta propuesta es por parte de los mismos encargados del castillo que se unieron a la fiebre de la famosa serie “House of the Dragon”, la cual es un precuela de “Game of Thrones”, el video de tan épico momento fue compartido por el canal de Max Latinoamérica.

La segunda temporada de House of the Dragon promete ser aún más trepidante y llena de drama que la primera, con la batalla por el control del Trono de Hierro alcanzando su punto álgido.

La serie se estrena en Max el próximo 17 de junio, y los fans ya están ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia.