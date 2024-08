Video | Niña de 3 años muere aplastada por un perro lanzado desde edificio en la India

Una niña de tres años murió después de ser aplastada por un perro Golden Retriever lanzado desde el quinto piso de un edificio en Mumbra, India.

El accidente fue captado por una cámara de seguridad y se observa a la madre intentando llevar a su hija al hospital, donde al llegar fue declarada muerta.

La policía arrestó al dueño del perro identificado como Jaher Sayyed de 24 años y confirmaron que lanzó deliberadamente al perro desde el quinto piso.

El estado de salud del perro no fue revelado, aunque en el video se observa que sobrevivió y estaba desorientado en la escena del incidente.

Luego del arresto, el líder del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), Jitendra Awhad, reveló que la familia dela niña había sido amenazada para no denunciar el caso.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc