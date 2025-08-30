🚨😱 Impactante en Escobedo

En la colonia Los Vergeles, un hombre perdió la vida tras ser atacado por una joven mujer, quien sería la autora material del crimen.

De manera increíble, otro joven la acompañaba y grabó todo con un celular 📱🤦🏻‍♀️.

Testigos relataron que la agresora se acercó al hombre con un “Disculpe”, para luego abrir fuego a quemarropa.

