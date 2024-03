Video | Motociclista de la marcha del 8M pide que le donen ¡6 millones de pesos!

Abraham Presilla, es el nombre del joven mexicano que tras intentar pasar con su moto apagada por un tramo de la marcha feminista del 8 de marzo en la Ciudad de México, protagonizó una riña con las manifestantes, posteriormente, fue aprendido.

Una creadora de contenido de Only Fans y el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se pronunciaron para ayudar al joven y ahora el mismo afectado decidió romper el silencio y aparecer públicamente en redes sociales para dar su versión de los hechos y pedir ayuda económica.

“Un grupo de personas empieza a gritarme, otras solo me insultan por gusto, mientras yo trataba de explicar que una (mujer) se había llevado mis llaves (de la moto) y que solo quería recuperarlas para seguir mi camino y marcharme cuanto antes”

“Me empiezan a encerrar, y decido marcharme sin llaves, pues total empujar mi moto hasta mi casa o al menos hasta salirme de ahí, es mejor idea que quedarme un solo segundo más, pero noto que ni siquiera me están dejando ir, me retienen la moto, no hay ningún espacio por el que pueda avanzar, me preocupo sobre mis pertenencias y seguridad y todo se detona cuando varias de ellas comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legitima defensa, en respeto hacia mi persona”, explicó Abraham en su cuenta de Facebook, aunque el post ya fue eliminado.

El joven abrió un canal de YouTube, en el que subió un video para expresar que se encuentra bien, su “gatita está a salvo” y que no ha sido amenazado.

Allí mismo colocó un vínculo de una cuenta de donación que hizo en la página Go Fund Me para recaudar la suma de 380 mil dólares (más de seis millones de pesos) para costear los gastos que le ocasionó su detención.

Hasta el 12 de marzo, logro reunir poco más de 1000 dólares.