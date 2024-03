Video | Mike Tyson vuelve al ring, se enfrentará a Jake Paul. Esta será transmitida por Netflix

Una espectacular noticia para el mundo del boxeo, Jake Paul anunció su próxima pelea y su siguiente rival será nada más y nada menos que Mike Tyson.

Después de su victoria contra Ryan Bourland el sábado pasado, ‘The Problem Child’ no tardó en anunciar su siguiente rival en un evento que atraerá muchas miradas, porque se realizará el 20 de julio en uno de los estadios más grandes de los Estados Unidos, la casa de los Dallas Cowboys, el AT&T Stadium de Arlington, y la función será transmitida por Netflix.

