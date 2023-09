VIDEO | Mánager de Yahritza y su Esencia cuestiona las críticas en video: “¿Por qué tanta ofensa?”

La reconocida agrupación musical Yahritza y su Esencia, que cuenta con raíces mexicanas, ha enfrentado una serie de críticas y abucheos por parte de algunas personas en México, después de que los hermanos manifestaran que no son fanáticos de la comida mexicana. Estos incidentes ocurrieron tras sus recientes presentaciones en el Festival Arre y en el Zócalo el 15 de septiembre.

En respuesta a las críticas y comentarios negativos que han recibido, la mánager de Yahritza y su Esencia, Romina Andrea, utilizó las redes sociales para compartir un video en el que busca poner fin al “hate” hacia la agrupación. El video fue retomado por varios medios de comunicación, incluyendo De Primera Mano.

En el video, Romina Andrea expresó su desconcierto ante la magnitud de las críticas recibidas y mencionó su sorpresa por la reacción negativa de algunos mexicanos hacia los gustos gastronómicos de los hermanos Martínez.

“Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma es un Carl’s Junior y un KFC, y obvio se mantiene abierto porque se consume”, comentó la representante.

Romina Andrea argumentó que su frecuente visita a México no implica que deba adaptarse a los sabores picantes de la comida local y que esto no debería interpretarse como una falta de respeto hacia la cultura mexicana.

“No entiendo, quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de entender y yo voy a México y me preguntan si me gusta el picante y sí me gusta, pero me traen uno que yo no puedo con eso. Pero eso no quiere decir que yo le quiero hacer daño a la raza y a la cultura”, afirmó.

La mánager concluyó su mensaje llamando la atención sobre problemas más importantes que afectan a México y preguntó por qué se enfoca tanta energía en la crítica hacia los gustos alimenticios cuando existen cuestiones de mayor relevancia en el país.