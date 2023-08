Video | Madre e hija sintieron pánico cuando un hombre desnudo brinco al parabrisas de su auto .

Se difunde un video por las redes sociales en el que un hombre totalmente desnudo generó el pánico a una madre e hija tras subirse al techo del vehículo en que viajaban y golpeara el parabrisas con un objeto contundente, mientras permanecía sentado sobre el vidrio, con sus partes íntimas al descubierto.

⬇Contenido delicado ⬇ Mira el video aquí ⬇

https://twitter.com/americanovictor/status/1686983984331550720?s=20

Según información entregada por el Capitán Marco Cornejo, fue “alrededor de las 08:00 de la mañana del martes en la ciudad de Copiapó, justo en la intersección entre Miguel Gallo con Riveras Medina.

Un sujeto que aparentemente mantiene sus facultades mentales perturbadas se desprende su vestimenta, subiéndose a un vehículo que transitaba por alguna carretera. El sujeto portaba un objeto contundente, el cual habría utilizado para ocasionar daños a dos autos”.

En el video se ve la desesperación de la madre y su hija quienes le gritan para que se baje y tocan la bocina.

“Ayúdenme, por favor ayúdenme”, grita la niña con pánico de lo que esta presenciando.

Finalmente, dos hombres que transitaban por el lugar se acercaron al desconocido y uno de ellos logró hacer que descendiera agarrando sus piernas y haciendo que resbalara. Así, cayó de boca sobre el techo y luego al piso donde fue retenido.

Tras esto, el capitán Cornejo, informó que el sujeto fue detenido por los daños que causó a los vehículos y por el delito contra la moral y las buenas costumbres. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado debido a que este no entrega información ” No Habla”