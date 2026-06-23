El Derecho a la Ciudad

LOS PADRES DE FAMILIA EN MÉXICO

Salvador García Espinosa

El origen de que el pasado domingo 21 de junio se celebrara en México el Día del Padre se remonta a 1910, cuando una mujer estadounidense llamada Sonora Smart festejó a su papá el 19 de junio de 1909, para agradecerle el cariño que le había ofrecido a ella y a sus hermanos; y fue hasta 1924 cuando se estableció como celebración nacional en Estados Unidos. En México, la celebración comenzó en 1950 en las escuelas, y fue hasta 1972 que se oficializó el tercer domingo del mes de junio.

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Con motivo de dicha celebración, el INEGI dio a conocer una serie de estadísticas por demás interesantes sobre el perfil de los papás en el país. Hoy en día, la edad mediana es de 30.5 años y se proyecta que para 2050 será de 43, de ahí que sorprenda que, la edad promedio de los hombres que tienen al menos un hijo, es de 45 años, lo que pudiera considerarse como un logro de las políticas de planificación familiar, al llegar a una etapa de madurez general en la asunción de las responsabilidades como padres.

Del total de hombres mayores de 15 años que habitan en el país, el 47 por ciento tiene al menos un hijo o hija que vive con ellos en su misma casa. Su distribución porcentual por edad señala que apenas el 1% tiene entre los 15 y 19 años; 25% por ciento de los padres se ubica en la franja de edad de entre los 30 a 39 años; mientras que el 26% señaló tener entre 40 y 49 años, y 35% de los papás reportó tener más de 50 años, reflejando que la población paterna envejece gradualmente en el país.

No hay duda de que en nuestro contexto urbano tener un hijo representa un compromiso económico significativo, y de ahí que preocupe que las estadísticas indican que 56% de los padres de familia cuenta únicamente con estudios de educación básica, condición que sin duda condiciona las oportunidades de aspirar a un empleo calificado y, en consecuencia, mejor remunerado. Sólo 19% cuenta con estudios de nivel superior concluidos, cifra que pone en evidencia la escasa cobertura educativa que prevalece en México.

En México en promedio en cada hogar familiar habitan 2.4 hijos e hijas. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el mayor nivel de ingreso monetario promedio trimestral de los hombres de 15 a 49 años, con 2 hijos dependientes fue de $30,692 pesos. En aquellos con 3 hijos, fue de $28,797 pesos, y quienes afirmaron tener sólo un hijo, $26,727 pesos. Los menores niveles de ingreso se observaron en quienes reportaron 4 o más hijos, con $25,864 pesos.