Morelia, Michoacán, 23 de junio de 2026.- El enorme cariño que Michoacán le tiene a Jesse & Joy quedó más que demostrado la noche de ayer. Con un Palacio del Arte completamente entregado, los hermanos ofrecieron un concierto inolvidable como parte del Jalo Futbolero, el gran evento impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Con lleno total y la asistencia de personas de todas las edades, el dueto mexicano llegó a la capital michoacana con su Despecho Tour 2026, para protagonizar una velada romántica, emotiva y llena de éxitos que el público no dejó de cantar y bailar de principio a fin.

Desde los primeros acordes de “Empinar el codo” y “Chocolate”, hasta temas que han marcado a toda una generación como “Corre”, “Llorar”, “La de la mala suerte”, “Llegaste tú” y “3 A.M.”, los asistentes acompañaron cada canción con entusiasmo y emoción.

La conexión entre Jesse & Joy y el público michoacano se hizo evidente durante toda la noche con interpretaciones de “Me quiero enamorar”, “Quédate”, “Ecos de amor”, “Tanto” y “¿Con quién se queda el perro?”, entre otras que integraron un recorrido por su exitosa trayectoria musical.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el escenario se llenó de tradición mexicana con el acompañamiento de mariachi, interpretación que llevó a los asistentes a cantar clásicos que permanecen en la memoria colectiva del país, como “Si no te hubieras ido”, “La Bikina”, “Secreto de amor” y “Volver, volver”. La noche concluyó de manera especial con “Espacio sideral”, uno de los temas más emblemáticos del dueto.

Este fue el tercer concierto del programa artístico del Jalo Futbolero. La agenda continuará el próximo jueves 25 de junio con la presentación de Río Roma, a las 20:00 horas en el Palacio del Arte, donde las y los asistentes podrán seguir disfrutando de espectáculos de primer nivel en el marco de esta gran fiesta deportiva y familiar.