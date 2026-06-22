Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2026.- “En el Partido del Trabajo tenemos clara la ruta: ¡la unidad! Solo unidos haremos que Michoacán triunfe, por ello reiteramos nuestro compromiso de estar siempre del lado de la gente, porque el pueblo es y será siempre nuestro mejor aliado”, señaló Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo.

Lo anterior, lo declaró el líder de la bancada del PT en el Congreso de Michoacán, luego de haberse realizado la Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Estatal Ampliada de Partido del Trabajo, que fue encabezada por el dirigente estatal de este instituto político, el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores.

Reyes Galindo, explicó que durante esta reunión se realizó un análisis conjunto sobre los retos que enfrenta el movimiento de la izquierda de las izquierdas, con el objetivo de fortalecer la identidad, la organización y el crecimiento de la militancia petista en todo el territorio estatal.

“Sostuvimos un encuentro muy productivo con los cuadros partidistas del estado; gracias a ello, logramos unificar los acuerdos respecto a la Estrategia Nacional de Construcción de Partido, que contempla como ejes fundamentales el fortalecimiento de la afiliación, la consolidación de los Comités de Base, la formación política e ideológica, el crecimiento territorial y la vinculación permanente con las causas y luchas del pueblo”, detalló el legislador.

Asimismo agregó que las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal Ampliada, aprobaron por unanimidad privilegiar la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación, así como refrendar el respaldo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir trabajando en el fortalececimiento de la unidad política de Michoacán de cara al proceso democrático del 2027.

“Hoy más que nunca, en el Partido del Trabajo estamos convencidos de que solo el pueblo puede seguir salvando al pueblo, por ello nuestra mayor apuesta es seguir consolidando la unidad con la gente, de manera organizada y consciente, siempre en defensa del bienestar del pueblo”, concluyó Reyes Galindo.