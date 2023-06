VIDEO | Leonardo DiCaprio y Joaquin Phoenix protagonizarán la nueva película de Paul Thomas Anderson

La última película dirigida por Paul Thomas Anderson fue Licorice Pizza, que se estrena a fines de 2021 y está protagonizada por Cooper Alexander Hoffman y Alana Haim en esta película nostálgica de los años setenta.

Aunque se sabe poco sobre el proyecto y la investigación no ha confirmado si los actores fueron elegidos, Production Weekly informa que puede ser una referencia a la novela de 1990 del autor Thomas Pynchon Vineland.

Ambientada en la década de 1960, los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones durante la administración de Ronald Reagan.

La banda sonora está compuesta por Paul McCartney y David Bowie. El amado autor fue nominado a un Oscar por su película y desde entonces ha estado trabajando en un proyecto que no se ha sabido nada.

Este 2023 ha sido un año bastante tenso para la industria cinematográfica, siendo la huelga de guionistas el conflicto más notable; claro, sin dejar de lado los inmensos fracasos en taquilla de algunas películas que se esperaba arrasaran con las ganancias, como The Flash y Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Warner Bros. Discovery es una de las empresas que se encuentra con una crisis dentro de su organización y tres de los directores más relevantes del cine estadounidense han puesto manos a la obra para evitar que el séptimo arte continúe cayendo.