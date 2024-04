Video | Las Águilas del América arrollan al New Englan en Cuartos y consiguen boleto a la Semifinal de la Concacaf

Las Águilas del América vencieron por goleada de 5-2 al New England en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de Vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Estadio Azteca.

El América ya venía con victoria segura, pero no se conformarían y al minuto 21 Diego Valdés abría el marcador, controlando el balón en el área y enviándolo al fondo de la portería con un disparo de pie izquierdo.

Pocos minutos después, apareció Julián Quiñones para ampliar la ventaja del local al minuto 34 colocando el marcador 2-0 con un toque de pie derecho dentro del área rival.

El dominio era claro, Las Águilas continuaban con su festejo y en el tiempo agregado Henry Martín logró colocar el 3-0 conectando un cabezazo con asistencia de Luis Fuentes para irse al descanso con gran ventaja.

Para la parte complementaria, los Azulcrema no conformes seguían con su baile y al minuto 57 Alejandro Zendejas anotó el 4-0 con asistencia de Quiñones.

Fue muy tarde cuando los visitantes reaccionaron y hasta el minuto 76 el New England descontó con gol de Giacomo Vrioni con un cabezazo cruzado en un tiro de esquina.

Sin embargo, el equipo mexicano no los dejó respirar y al minuto 87 respondió con gol de Brian Rodríguez desde el punto penal para sentenciar la victoria y una goleada de 5-1.

Finalmente, el New England logró otro tanto en la parte complementaria, Vrioni anotaba su doblete de la noche, pero no les alcanzo para mucho.

Con dicho resultado el marcador global fue de 9-2 y sin ninguna duda el América avanza a Semifinales de la Concacaf en donde enfrentaran al ganador del duele entre el Pachuca y Herediano de Costa Rica.

Best moments of the game:



América 🆚 NE Revolution#ConcaChampions pic.twitter.com/g5lzu372nj