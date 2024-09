Video | Lanzan tráiler de “Ballerina” y Ana de Armas expande el mundo de John Wick

Lanzan el primer tráiler de la película “Ballerina” este jueves 26 de septiembre, la cual se trata de un spin-off del universo de John Wick y será protagonizada por Ana de Armas.

Ana de Armas dará vida a una asesina entrenada en las tradiciones de los Ruska Roma y el largometraje será estrenado el próximo 06 de junio en cines.

La historia se contextualiza durante los evento de John Wick: Chapter 3 – Parabellum y De Armas encarna a una joven bailarina de ballet que busca vengar la muerte de su familia, siendo entrenada por dicha organización criminal rusa.

Care to dance? From the World of John Wick: Ballerina – coming soon.#BallerinaMovie pic.twitter.com/MCzjNv78Jz