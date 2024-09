Video | Daniel Ricciardo  deja los Racing Bulls y Liam Lawson lo sustituirá

El equipo de Visa Cash App Racing Bulls anunció este jueves 26 de septiembre que Daniel Ricciardo deja de ser uno de sus pilotos con efecto inmediato y no estará presente para competir en el Gran Premio de Austin de Fórmula 1.

Laurent Mekkies, team principal del equipo que es propiedad de la empresa Red Bull, agradeció el trabajo del piloto australiano que compitió con ellos desde la temporada 2023 y que había sustituido a Nyck de Vries a medio calendario.

Ahora, será el neozelandés Liam Lawson quien sustituirá el asiento de Ricciardo y quien hará coequipo con Yuki Tsunoda, anunció el equipo en un comunicado.

Es casi imposible pensar que Ricciardo pueda volver a la F1, al menos en 2025, luego que todos los lugares disponibles han sido confirmados ya, salvo el segundo asiento de Sauber-Audi.

BREAKING: Liam Lawson to replace Daniel Ricciardo at RB for the remainder of the 2024 season



Lawson will race for the team from the US Grand Prix onwards #F1 pic.twitter.com/XnawGuIkeu