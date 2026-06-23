Morelia, Michoacán; 23 de junio de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que es ridículo que en Palacio Nacional hayan recibido a un pato, antes a que a las mujeres que buscan a sus hijos y durante meses han pedido ser escuchadas.

En entrevista, el Alcalde de Morelia aludió el recibimiento que tuvo este lunes el “pato mundialista” en la mañanera que se lleva a cabo en Palacio Nacional, al cual le abrieron las puertas mientras a las mamás que claman por sus hijos las han ignorado una y otra vez.

#Video | Lamentable que Palacio Nacional ignore a las mujeres que buscan a sus hijos: Alfonso Martínez Alcázar. @AlfonsoMtz_Mx @MoreliaGob pic.twitter.com/aIuYo0FKB9 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 23, 2026

Alfonso Martínez, reiteró que la realidad ya alcanzó a morena, y ésta realidad será un reclamo constante cuando sus representantes recorran el estado para hablar de cosas que no existen en el día a día de las personas.

“Cuando vayan a recorrer el interior del estado y se acerque la gente para decirles: no aparece mi hijo, no aparece mi hija. Cuando vayan y digan: no nos sentimos seguros porque siguen cobrándonos cuota. Cuando vayan a recorrer el estado y les digan: no me alcanza para sacar un crédito o no puedo sembrar mi tierra, o no hay apoyos al campo como los había antes”.

Agregó que por parte de morena pueden ir 7 o 20 a recorrer la entidad, se encontrarán con esa realidad que viven todos los días los ciudadanos, en donde el gobierno en el poder está aliado con aquellos que mantienen hincados a los michoacanos.