Ciudad de México.- 22 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo militar realizado en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue producto de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La operación fue planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Durante el despliegue, el personal militar fue agredido por integrantes del grupo delictivo, por lo que repelió el ataque en defensa de su integridad. En el sitio fallecieron cuatro presuntos integrantes del CJNG y tres más resultaron gravemente heridos; estos últimos murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba “El Mencho”. No obstante, se precisó que serán las autoridades periciales competentes las encargadas de realizar la identificación formal.

🚨 🔥 #URGENTE #Videos | OPERATIVO federal desata bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Jalisco y Michoacán https://t.co/ooOlX2ZoF9 pic.twitter.com/S9YQuRo9F3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 22, 2026

En la operación también fueron detenidos otros dos integrantes de la organización criminal y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, entre ellos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Asimismo, tres elementos de las fuerzas armadas resultaron lesionados y fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital del país para su atención especializada.

Tras difundirse el comunicado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó públicamente su reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea por la operación realizada, mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social X.

Finalmente, la DEFENSA informó que se concentran elementos adicionales de la Guardia Nacional y del Ejército en Jalisco y estados aledaños para reforzar la seguridad y prevenir posibles reacciones del grupo criminal. La institución reiteró su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad nacional.

AGENCIA RED 113