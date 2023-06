VIDEO | Joven responsable de quemar viva a su exnovia enfrentará su merecido castigo

Shakill aussi a été appelé à la barre: « Lundi, on a écouté. Mardi, on a écouté, mercredi, on a écouté. Aujourd’hui on a enfin été entendu. Ma fille, c’était une fille bien. C’est lui le tueur. Oui, je suis soulagé d’avoir pu enfin parler de Shaina » pic.twitter.com/b8cNwsR2qt