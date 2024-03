Video | Javier Alatorre lanza mensaje a portación de armas ante crisis de violencia en México

Javier Alatorre, famoso conductor de noticias en la empresa TV Azteca, expresó una campaña a favor de la portación de armas en el país, a través del noticiero “Hechos”.

En dicho noticiero Alatorre cuestionó que si el gobierno federal era incapaz de garantizar la seguridad de la población, esta debería tener el derecho de defenderse de la violencia que aqueja a México.

El ejemplo que citó fue el caso del vecino Estados Unidos, donde gracias a la Segunda Enmienda, la cual existe desde 1791, los ciudadanos tienen el derecho de portar armar para defenderse a sí mismos y a sus propiedades.

Además, el conductor de dicho noticiero agregó que en la actualidad en el país solo los delincuentes ejercen su derecho a portar armas.

"Si van a chillar me avisas, porque me encantan las lágrimas de chairo" pidió @RicardoBSalinas.



Y pues ya chilló y no son lágrimas de chairo, son suyas.



Miren el berrinche que está haciendo ese vago deudor, a través de su perrillo de ataque @Javier_Alatorre.



Ya que piden… pic.twitter.com/KptY38AFKd