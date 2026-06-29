Morelia, Mich.- Lunes 29 de junio de 2026.- Ya fue identificado el hombre que murió tras ser atacado a tiros cuando viajaba con integrantes de su familia —cuatro mujeres— a bordo de una camioneta Toyota Avanza color plata sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales. La agresión también dejó a tres de las féminas lesionadas y a una más con crisis nerviosa.

El ahora occiso respondía al nombre de Víctor, de 49 años de edad. El hecho de violencia ocurrió entre las poblaciones de Uruapilla y Santiago Undameo, aproximadamente a medio kilómetro de esta última comunidad, en el sentido de Tiripetío hacia la capital michoacana.

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado. De manera extraoficial trascendió que los agresores realizaron los disparos desde un vehículo color gris y enseguida huyeron del lugar.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de Víctor y auxiliaron a las sobrevivientes, mismas que fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

Los agentes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113

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