Morelia, Mich.- Lunes 29 de junio de 2026.- Ya fue identificado el hombre que murió tras ser atacado a tiros cuando viajaba con integrantes de su familia —cuatro mujeres— a bordo de una camioneta Toyota Avanza color plata sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales. La agresión también dejó a tres de las féminas lesionadas y a una más con crisis nerviosa.

El ahora occiso respondía al nombre de Víctor, de 49 años de edad. El hecho de violencia ocurrió entre las poblaciones de Uruapilla y Santiago Undameo, aproximadamente a medio kilómetro de esta última comunidad, en el sentido de Tiripetío hacia la capital michoacana.

🔴 #URGENTE ➡️ Familia es atacada a balazos en la Morelia-Pátzcuaro; hay un muerto, de acuerdo a los reportes. pic.twitter.com/Hgwvn5RGcN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 29, 2026

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado. De manera extraoficial trascendió que los agresores realizaron los disparos desde un vehículo color gris y enseguida huyeron del lugar.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, elementos de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de Víctor y auxiliaron a las sobrevivientes, mismas que fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

Los agentes acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113