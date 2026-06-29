Morelia, Michoacán; 29 de junio de 2026.-La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, encabezada por su titular Joanna Moreno Manzo, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), invita a la ciudadanía, profesionales de la construcción, sector inmobiliario, arquitectos, estudiantes y a todo público interesado a participar en los Talleres de Gestión Urbana que se llevarán a cabo durante el mes de julio de 2026.

Estos talleres están diseñados para brindar herramientas prácticas y actualizadas que faciliten el desarrollo de proyectos de manera ordenada, transparente y conforme a la normatividad municipal. El objetivo es que construir en Morelia sea cada vez más sencillo y seguro, evitando sorpresas y agilizando los trámites.

Comenzarán el próximo 6 de julio, en Sala de Cabildo el Centro Administrativo de Morelia (CAM), el cual está ubicado en calle Eduardo Ruiz #570, zona Centro en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

La programación será: Lunes 6 de julio; Uso de Geoportal y Mapa Interactivo aplicado a Proyectos Arquitectónicos, con la cual se puede aprender a consultar uso de suelo, zonas de riesgo, fallas geológicas y más información clave de tu predio; Martes 7 de julio, elaboración de Estudios de Impacto Urbano y Vial (completo y simplificado), requisito fundamental para muchos proyectos constructivos.

Asimismo, lunes 13 de julio, trámite y requisitos para Licencias de Construcción con dictamen de habitabilidad, permite conocer todos los pasos para iniciar tu proyecto correctamente; martes 14 de julio, Integración de Expedientes para Tramitar un Fraccionamiento en Morelia, ideal para quienes desean desarrollar proyectos inmobiliarios.

Con estos talleres, la Secretaría busca fortalecer el conocimiento de la ciudadanía y los profesionales para seguir construyendo una Morelia más ordenada, transparente y sostenible aseguró la titular de Sedum, Joanna Moreno.

Se podrá asistir a uno, varios o a todos los talleres según las necesidades de las y los morelianos, los cuales contarán con una cuota de recuperación de 200 pesos por taller e incluye constancia de acreditación.

El registro se realiza a través del link oficial disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y del Gobierno de Morelia, https://forms.gle/Sf5bvgXsbp4f3FeX8. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda registrarse lo antes posible.

“En la medida en que conozcamos los trámites y normatividad, los procesos se vuelven más ágiles y evitamos cualquier irregularidad”, señaló la Secretaria Joanna Moreno Manzo.