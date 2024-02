Video | Hoy se recuerda el nacimiento del músico George Harrison, integrante de The Beatles

George Harrison; cantautor, productor musical, actor, activista, multiinstrumentista, nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra y estaría cumpliendo 81 años, mejor conocido por formar parte de la famosa banda británica “The Beatles”.

Harrison era hijo de un ex marino mercante manejaba un colectivo en la ciudad de Liverpool, el menor de 4 hermanos en una familia católica y con ascendencia irlandesa por parte de su madre.

Lo llamaron el Beatle silencioso, pero no por tener una personalidad tímida o callada, solo que ocultaba el descaro vociferante de sus compañeros John Lennon y Paul McCartney.

No obstante, lo anterior no significa que era el inocente, si algo tenían los Beatles es que no eran inocentes, pero Harison atinaba a sacar con cierta prudencia la cabeza de aquellas olas de egos en trinchera.

George ingresó a los 11 años al Liverpool Institue for Boys, actualemente Liverpool Institute for Performing Arts, donde conoció a McCartney y crearon fuertes lazos.

The Beatles

En el año de 1958 en Liverpool, frente a una estación de micros, encontró a su amigo McCartney y al conjunto que integraba The Quarrymen, embrión de los Beatles, quería tocar con ellos, sin embargo Lennon no aceptó al juzgarlo muy chico.

No osbtante, MacCartney inisistió y Lennon dio el sí, aunque no le fue fácil, empezó siendo seguidor de dicha banda y ayudaba en lo que podía.

Tiempo después los Beatles quedaron establecidos convirtiéndose en un fenómeno de masas, aunque Harrison llegó a declarar que nunca lo tomaron en serio, siempre tuvo la sensación que sus temas eran dejados de lado.

Después de todo su recorrido por la banda, en el año 2001 volvió a atacar el cáncer que padecía en los pulmones Harrison, se sometió a tratamientos en Suiza y Nueva York hasta que el 22 de noviembre los médicos dijeron que ya no se podía hacer nada y lo mandaron a casa con cuidados paliativos para pasar sus últimos días.

Finalmente, organizó un último encuentro con Paul y Ringo Starr a solas y en secreto, MacCartney le ofreció la villa en Bervely Hill del que era dueño, en dicho lugar fue donde Geroge Harrison murió el 29 de noviembre de 2001 a los 58 años de edad.