Policiaca | ¡Cuidado! Si recibes una llamada de tu propio número, no contestes

Se trata de una nueva modalidad de suplantación de identidad o phishing

Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2024.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subdirección de Policía Cibernética, alerta a usuarios de telefonía móvil sobre una nueva modalidad de suplantación de identidad o phishing, donde pueden recibir llamadas registradas como su mismo número, haciéndose pasar por supuestos encuestadores y solicitando información personal.

Se localizaron distintos artículos donde se indica esta modalidad como “SIM swapping”, donde con técnicas de ingeniería social clonan la tarjeta SIM y toman el control del número telefónico de las víctimas, con la finalidad de obtener un lucro económico a modo de extorsión y/o fraude.

Algunas de las compañías telefónicas refieren que son casas encuestadoras quienes realizan estas llamadas a los usuarios, al no contar con un número en específico la compañía asigna uno o se ve reflejado como un “espejo” el mismo número telefónico, descartando que se trate de una modalidad que derive a extorsión o fraude por parte de las empresas.

Hasta el momento no ha habido fraudes por ese modus operandi, por ello se recomienda no proporcionar datos personales o financieros, no abrir enlaces desconocidos y privatizar tus dispositivos y redes sociales

Esta modalidad se distingue porque no hostigan a los usuarios, sin embargo, puede generar temor pues la llamada es de su mismo número solicitándoles datos. Las compañías de inteligencia precisan que no hay ningún riesgo de hackeo.

La Secretaría de Seguridad Pública recuerda a la población que los números de Emergencia 911 y 089 de Denuncia Anónima reciben llamadas las 24 horas del día para denunciar este y otros actos constitutivos de delito.