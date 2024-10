Video | Hot Wheels y Fórmula 1 firman relación para lanzar coches a escala

La Fórmula 1 y Mattel, Inc. revelaron este miércoles 09 de octubre una nueva asociación con la que la empresa estadounidense tendría la licencia para crear productos Hot Wheels con temática de la máxima categoría.

La marca de juguetes comenzará la asociación este 2024 con el lanzamiento de un vehículo utilizado para la F1 de edición limitada y ya se encuentra disponible en Mattel Creations.

El modelo de F1 incluye ruedas Real Rider hechas a medida con llantas intercambiables, carrocería y chasis totalmente metálicos, presenta el número 68 en la nariz, como un guiño al año que debutó Hot Wheels.

Hot Wheels speeds into the world of F1 in exciting new multi-year partnership



