Fotos | Aaron Pierre será John Stewart en la próxima serie de “Linterna Verde”

El actor Aaron Pierre fue elegido para interpretar a John Stewart, Linterna Verde, en la esperada serie “Lanterns” de DC Studios y HBO, informó este miércoles 09 de octubre la empresa de entretenimiento.

El proceso de casting fue intenso, pero finalmente se tomó la decisión el martes pasado, inclinándose por Pierre, quien ha ganado notoriedad en los últimos meses.

Este personaje es significativo, ya que representa al primer superhéroe negro de DC, lo que añade un peso cultural importante a su interpretación y participación en este proyecto.

Meet your #Lanterns. Aaron Pierre is John Stewart and Kyle Chandler is Hal Jordan in the new HBO Original Series from DC Studios coming soon to Max. pic.twitter.com/bXbU9l4Pjs