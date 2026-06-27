Uruapan, Mich.- 27 de junio de 2026.- Este sábado, la parte norponiente de la ciudad de Uruapan, ha sido azotada por una intensa tormenta eléctrica, acompañada de fuertes vientos. Las calles de algunas colonias, se reportan inundadas.
Poco después del mediodía, inició la tormenta, acompañada de rayos, lo que ocasionó, que, de nueva cuenta, se suspendiera de forma momentánea el servicio del teleférico, para evitar algún contratiempo.
#Video ⛈️ Fuerte aguacero, rayos, truenos y fuertes vientos, en #Uruapan. ⚡️ pic.twitter.com/ozW3rFY8gX— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 28, 2026
También se registraron fuertes ráfagas de viento, por lo que posiblemente hay derribado árboles o ramas. Las calles del barrio de Santo Santiago, Riyitos, barrio de San Juan Bautista y San Miguel hacia la zona centro, reportaron afectaciones por la gran cantidad de agua que cayó.
Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas o afectaciones mayores, mientras que las corporaciones de auxilio se mantienen en alerta para atender cualquier incidencia.
AGENCIA RED 113