El martes 30 de junio y miércoles 1 de julio presentarán su evaluación las y los aspirantes a las carreras del área de Ciencias de la Salud en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Posteriormente, el jueves 2 de julio corresponderá a Ciencias Exactas e Ingenierías en el turno matutino, y por la tarde a Ciencias Biológico Agropecuarias.

El viernes 3 de julio por la mañana será el turno de Humanidades, Derecho y nivel Técnico; para finalizar, en el turno vespertino se evaluará al área de Ciencias Económico-Administrativas.

En el caso de las Unidades Profesionales de la UMSNH ubicadas al interior del estado, así como para los programas educativos en línea, el examen se realizará en modalidad virtual los días 2 y 3 de julio.

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