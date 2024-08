Video | ¡Final de infarto! Shelby McEwen pierde el oro en un dramático desempate contra Hamish Kerr en salto de altura

Este sábado se vivió la final de salto de altura en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que los atletas Shelby McEwen de Estados Unidos y Hamish Kerr de Nueva Zelanda lograron ser los últimos dos atletas restantes en la competencia.

Ambos atletas lograron sobrepasar la barra a los 2.36, sin embargo, para lograr el desempate se puso la barra a los 2.38 medida que ninguno de los dos atletas logró pasar. Ante la situación se les ofertó el empate y compartir el pódium.

Ante la situación, los atletas hablaron y solicitaron el desempate, por lo que los atletas compitieron; sin embargo, tras 11 intentos los jueces bajaron la barra a los 2.34 y fue ahí donde el momento histórico pasó cuando Kerr rompió la racha de fallos y se hizo del oro.

En una entrevista a los atletas Kerr admitió “Tengo mucho respeto por lo que hicieron en Tokio. Pero siempre he pensado en la posibilidad de seguir añadiendo a la historia y tener la oportunidad de tener un duelo directo sería increíble”.

Por su parte McEwen agregó que “lo hablamos y dijimos ‘hagamos el duelo’ y yo dije ‘estoy de acuerdo’”.

Hace solo cuatro años en esta misma disciplina Mutaz Essa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia se volvieron virales al negarse a competir para definir un ganador y optaron por compartir el Oro.

Prepare for tears..



Gold medalists Gianmarco Tamberi of Italy and Mutaz Essa Barshim of Qatar shared the podium after the men's high jump at the Tokyo 2020 Olympic Games. pic.twitter.com/cV4Blygp1a