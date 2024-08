Video | ¡Momentos de terror! Chofer de app de taxis graba el instante en que casi es asaltada

Una joven chofer de una app de taxis grabó el momento exacto en el que casi es asaltada por unos desconocidos que trabajan bajo las cuentas de otros usuarios.

Gabriela Encinas grabó para su cuenta de TikTok el momento en el que iba a recoger un pasaje. Por fortuna, a la joven chofer se le hizo sospechoso el lugar donde estaba señalada la ubicación y antes de estacionarse llamó al “usurario” que solicitó su servicio.

Sin embargo, Gabriela fue oportunamente advertida de que todo se trataba de una estafa para poder asaltarla. La llamada empieza por parte de Gabriela, “Soy la chofer, ya casi llego, nada más una dudita, me indica que es aquí pero no hay casas”, dice la chofer por teléfono. Inmediatamente, la voz de una interlocutora le advierte que se vaya de ahí inmediatamente:

“No, no, no. Vete de ahí, me robaron la cuenta y han estado pidiendo viajes para saltar choferes”. Ante el aviso, la conductora se pone nerviosa, pues justo en ese momento un hombre se acerca al auto, intenta abrir la puerta y la saluda. La chofer no se detiene y sigue su camino.

Gabriela corrió con mucha suerte, ya que al parecer es muy común usar este método para poder cometer estos actos criminales.