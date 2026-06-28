🇲🇽🪰🇺🇸 La presidenta de México, Sheinbaum Pardo, Inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, que producirá semanalmente 100 millones de insectos. En el evento de apertura, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke L. Rollins, reconoció a la Presidenta como una aliada extraordinaria para los Estados Unidos.

📚👩🏼‍🦳Entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina y de la Pensión Mujeres Bienestar.

🌉Supervisó el puente Rizo de Oro que conectará comunidades de Chiapas.

🏡Encabezó la entrega de 48 viviendas del Infonavit, 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Insus.

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