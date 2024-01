Video | Eric Clapton vuelve a México después de 23 años y dará un concierto en el Foro Sol

Eric Clapton, músico inlgés, volverá a tierras mexicanas y ofrecerá un concierto en la Ciudad de México en el Foro Sol el 03 de octubre de 2024, después de 23 años de su último concierto en el país.

Fue el 19 de octubre del 2001 la primera vez que se presentaba Clapton en México y reunió alrededor de 50 mil personas en su “Reptile Tour 2001”, después de un poco más de dos décadas el músico de rock inglés de los más respetados de la historia volverá a dar concierto para todos sus seguidores.

Es el próximo 31 de enero cuando dará inicio la preventa para los boletos de dicho concierto, sin embargo solo será abierta para tarjetahabientes Citibanamex, pero a partir del 01 de febrero para el público en general.

Los boletos estarán disponibles a partir del miércoles 31 de enero a las 02:00 de la tarde a través de Ticketmaster. Posteriormente, la vente general será el jueves 01 de febrero a las 02:00 de la tarde también en Ticketmaster y la taquilla del Foro Sol

Los asistentes del concierto deleitarán la colaboración entre Eric Clapton y Gary Clark Jr., además se revivirán los éxitos de una carrera que abarca el paso por las bandas como The Yardbirds, Cream y Derek and the Domios y por su puesto la etapa de solista de uno de “los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos”, según la revista Rolling Stone.