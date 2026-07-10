Morelia, Mich.- Julio Meza, excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue asesinado a balazos durante la última hora de ayer jueves sobre la avenida Acueducto, informaron autoridades policiales. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, pero trascendió de manera extraoficial que la agresión fue directa.

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El ataque ocurrió en la esquina con la calle Alcázar de Chapultepec, en la colonia Chapultepec Oriente, a pocos metros de un conocido negocio de tacos y cerca de las oficinas centrales del OOAPAS.

De acuerdo con los datos preliminares, varias personas reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona. Al arribar al sitio, patrulleros municipales y elementos del Ejército Mexicano localizaron a la víctima sin vida, con impactos de proyectil de arma de fuego, al exterior de una camioneta GMC Sierra color plata, con placas NN1510B.

Los uniformados acordonaron el área para preservar los posibles indicios y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos agentes realizaron las actuaciones correspondientes.

Al término de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer este homicidio.

Julio Meza actualmente se desempeñaba como docente en el Instituto de Capacitación al Servicio Profesional de Carrera.

AGENCIA RED 113