Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Con una asistencia aproximada de 800 personas, se llevó a cabo la Asamblea Municipal del PRD en Ciudad Hidalgo, encabezada por el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, y la presidenta municipal Jeovana Alcántar, en un encuentro que reunió a militantes, simpatizantes, liderazgos locales y ciudadanos del municipio.

Durante su intervención, Octavio Ocampo destacó que Michoacán cuenta con una enorme riqueza natural, productiva, histórica y cultural; sin embargo, señaló que esa grandeza no se refleja plenamente en las condiciones de vida de muchas familias, particularmente en el sector productivo del estado.

Ocampo subrayó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es escuchar a la ciudadanía y construir soluciones desde el territorio, poniendo especial atención en las necesidades de productores agrícolas, ganaderos, comerciantes y trabajadores que, afirmó, hoy se sienten abandonados por las políticas públicas.

“Las decisiones del futuro de Michoacán deben tomarse escuchando a la gente. Tenemos un estado con una riqueza extraordinaria, pero necesitamos que esa riqueza se traduzca en bienestar para las familias michoacanas”, expresó.

Asimismo, el promotor estatal reconoció el trabajo de la alcaldesa Jeovana Alcántar, a quien calificó como un liderazgo fundamental para esta nueva etapa del PRD en Michoacán. Destacó su capacidad de gobierno, su visión plural y el hecho histórico de ser la primera mujer en encabezar la presidencia municipal de Ciudad Hidalgo.

Por su parte, Jeovana Alcántar agradeció la presencia de las y los asistentes y reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana a la ciudadanía, privilegiando la unidad y la participación de todos los sectores del municipio.

La Asamblea Municipal formó parte de la gira estatal que Octavio Ocampo realiza por distintas regiones de Michoacán bajo la figura de promotor para recuperar la grandeza del estado, con el propósito de escuchar directamente a la población y construir una agenda basada en las necesidades reales de las comunidades.

Al concluir el encuentro, ambos liderazgos hicieron un llamado a mantener la unidad y a seguir fortaleciendo la participación ciudadana para impulsar un proyecto que permita construir un Michoacán con mayores oportunidades, desarrollo y bienestar para todas y todos.