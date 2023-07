VIDEO | El mercado de los videojuegos: un sector con grandes posibilidades de negocio

La industria de los videojuegos es un mercado con gran potencial, incluso mayor que el cine o la música, y cada vez más empresas de diferentes verticales buscan tener una participación a través de alianzas, adquisiciones o simplemente publicidad.

Durante la pandemia de covid-19, los videojuegos se convirtieron en una forma de entretenimiento para personas que jamás habían jugado, lo que impulsó aún más el crecimiento constante de esta industria. Según datos de Statista, la industria de videojuegos global registró ingresos por 346 mil millones de dólares al cierre de 2022, cifra que aumentará a poco más de 474 mil millones de dólares para 2025.

Estas cifras se encuentran por encima de los ingresos actuales del cine y la televisión, industria que ha ido a la baja en la última década y que está enfrentando en estos momentos una huelga de escritores y actores en Estados Unidos que es uno de los principales mercados. La consultora Statista prevé que la industria del cine y la televisión alcanzará ingresos por poco más de 100 mil millones de dólares para 2025.

En México, la industria de los videojuegos generó 35 mil 884 millones de pesos durante 2022, un aumento de 0.7% al año anterior, debido al alza de precios, escasez de la oferta e incertidumbre económica.

Sin embargo, el mercado de videojugadores sigue creciendo en el país porque el año pasado se registraron 66.5 millones de gamers de seis años o más, un aumento de 3.7% con respecto a 2021. Existe una gran diversidad de videojuegos disponibles para los distintos dispositivos de juego, que atiende a diferentes segmentos de videojugadores.

Se prevé que este año el mercado de videojuegos en el país repunte gracias al lanzamiento de títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Diablo IV o Final Fantasy XVI, entre otros. Además, habrá un crecimiento impulsado por la masificación de smartphones y otros dispositivos de juego.