Video | Corte Internacional rechaza medidas provisionales pedidas por México contra Ecuador

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves 23 de mayo la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda que mantiene contra Ecuador por la irrupción en su Embajada en Quito.

“Por unanimidad, la Corte encuentra que las circunstancias, tal como se presenta ahora ante el Tribunal, no son tales como para requerir de estas medidas” debido a que “no existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos reclamados (por México”, expresó el alto tribunal.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de abril presentó una demanda contra Ecuador, 6 días después de la irrupción de la Policía a la Embajada para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas el 05 de abril.

Cabe resaltar que en el proceso de la demanda ahora falta conocer el fallo definitivo, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, expresó este jueves que el Gobierno de México estaba “satisfecho con la decisión tomada por la CIJ.

Celorio Alcántara mencionó que “si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque, si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo”.